Petro advirtió a Trump que su política de drogas fracasó: “nuestro método es mejor”

El presidente Gustavo Petro le advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que la política de drogas de EE.UU. fracasó. El mensaje del mandatario se dio en medio de una alocución en la noche de este miércoles, 17 de septiembre, en donde rechazó la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Así, el mandatario aseguró: “Nuestro método es mejor” , al señalar que, por ejemplo, en Estados Unidos ya son más de 100 mil muertos por fentanilo. “¿Qué está demostrando esto? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó. Le repito de nuevo: fracasó, su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico”.

Por eso, el presidente colombiano fue enfático en decir: “Nuestro método es mejor señor Trump, yo lo invito a que se quite estas amistades de la mafia de la Florida y sus voceros políticos latinos y nos escuche a los gobernantes de América Latina que tenemos más experiencia”.

Ante este escenario, Petro le dijo a Trump: “Lo invito a corregir su política y a hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace y no se tiene que medir en muertos, sino en prosperidad de familias campesinas de otros países”.

Durante su alocución, el presidente Petro también reveló que no hará más erradicación forzada de cultivos ilícitos porque “mata policías (…) Mi método no hiere tanto a la sociedad colombiana, no hiere tanto a los policías de Colombia (…) no hubo muertos en 2023, no hubo muertos en 2024 y desgraciadamente trece muertos en el 2025 por acceder a la petición de empezar erradicación forzada”.

Estas fueron las declaraciones del presidente Petro: