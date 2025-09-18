Informe entregado a Petro advierte sobre reconfiguración de centros de droga en Turquía y España

Durante la alocución presidencial del 17 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a hacer una guerra contra las narcotraficantes. Por eso, invitó a Europa a lo mismo: “desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace y no se tiene que medir en muertos sino en prosperidad de familias campesinas”.

Sin embargo, La W reveló un informe de inteligencia que le fue entregado al presidente Petro en el que se indica cómo estaría delinquiendo lo que el mandatario ha llamado la ‘Junta del Narcotráfico’. El documento señala los nexos de algunos narcotraficantes con mafias de países europeos.

En cuanto a la cooperación y relacionamiento internacional de estos nodos, España y Estambul se estarían consolidando como las nuevas plataformas para continuar con el desarrollo de los negocios que se venían realizando en Dubái.

“Este emirato ha sido catalogado por muchos años como un centro de coordinación a distancia de actividades de narcotráfico y lavado de activos según la Europol”, dijo.

“Su regulación flexible, su limitada cooperación judicial, su régimen fiscal favorable y gran circulación de capitales lo convierten en un escenario propicio para efectuar lavado de activos y resguardo judicial para los narcotraficantes”, añade el informe.

Sin embargo, Turquía apuntaría a consolidarse como el nuevo refugio para los narcotraficantes por varias razones: “Es un centro logístico geoestratégico, un puente entre Europa y Oriente Medio, porque es fácil ingresar al país y obtener permisos de residencia. Además, ofrece ciudadanía a extranjeros que inviertan dinero. alrededor de US$400.000 en bienes raíces, no cuenta con tratados de extradición y prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos”.

“Con relación a lo anterior, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína; Ecuador sería el principal centro de despacho de esta droga; España es uno de los mayores centros logísticos de entrada y país bisagra en el tránsito y distribución, donde confluyen múltiples organizaciones criminales trasnacionales”.

“En el caso de Ecuador, se conoce que Gjika Dritan, ciudadano albanes y capturado este año en Abu Dabi, habría sido el responsable de articular el tráfico de cocaína proveniente desde Colombia hacia Ecuador, para posteriormente enviar hacia Europa”, afirma el informe entregado al presidente Petro.

Es decir: el informe de la DNI resume que las dinámicas internacionales del tráfico de drogas evidenciarían una reconfiguración de los centros logísticos de droga, replicando las actividades de Dubái en países como Turquía, España y Ecuador.

“Asimismo, tanto Ecuador, España y Turquía comparten patrones similares en tema de lavado de activos como: la geopolítica estratégica, la alta presencia de delincuencia organizada trasnacional y sectores vulnerables a la corrupción y debilidad institucional”.

Según el presidente Gustavo Petro es un error. “No la volveré a hacer, la erradicación forzada mata policías”. Por eso, fue enfático en decirle a Donald Trump: “Le repito de nuevo: fracasó, su guerra fue derrotada”.

Tras la descertificación por parte de los Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas, desde CATAM (Comando Aéreo de Transporte Militar) el presidente de la República Gustavo Petro rechazó la decisión del gobierno de Donald Trump y aseguró que no hay planes de volver a la erradicación forzada, porque mata policías.