Dos narcotraficantes que operaban en frontera de Ecuador y Colombia, extraditados a EE.UU.

Ecuador entregó este jueves, 21 de agosto, a Estados Unidos a Omar Auseno Burgos (‘Llanero’) y Nirama Chávez Galvis (‘Nirama’), considerados “dos de los más grandes narcotraficantes” con nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes habrían operado en la frontera entre ambos países, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Llanero y Nirama se convierten así en el segundo y tercer narcotraficante en ser extraditados desde Ecuador a Estados Unidos después de José Adolfo Macías Villamar (’Fito), líder de la banda criminal Los Choneros, la más antigua y una de las más grandes del país andino, quien fue enviado a Nueva York el pasado 20 de julio.

Estas entregas se realizan después de que en 2024 se eliminó mediante referéndum la prohibición de aceptar extradiciones de nacionales que existía en la Constitución vigente.

La pareja fue capturada en febrero de este año en el municipio de Cascales, ubicado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, y, de acuerdo a Reimberg, actuaban como los “sucesores” de Édison Washington Prado Álava (‘Gerald’), un narcotraficante ecuatoriano detenido en 2017 en el vecino país y que también fue extraditado a Estados Unidos.

Llanero y Nirama supuestamente habían “asumido las operaciones del envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos” tras la captura de Gerald, denominado como el “Pablo Escobar ecuatoriano”.

Meses después, la Justicia ecuatoriana aprobó su extradición hacia territorio estadounidense.

Reimberg también agregó que Llanero estaría vinculado con el Frente 48, de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “con quienes manejaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia”

El ministro, que se encuentra en Argentina como parte de la delegación que acompaña al presidente Daniel Noboa en su última gira oficial, señaló en su cuenta de la red social X que los dos narcotraficantes son requeridos por una corte de Miami.

La Justicia estadounidense los solicita por el delito de conspiración en el envío de drogas hacia ese país, de acuerdo a información del Ministerio del Interior.

En el momento de su detención, la Policía señaló que la organización transnacional liderada por Llanero y Nirama enviaba la droga al extranjero mediante “outsourcing criminal” (subcontratación) en alianza con el grupo criminal colombiano Los Narváez.

