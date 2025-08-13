Golpe al narcotráfico en el Meta: Fue desmantelado un laboratorio con 450 kilos de cocaína

En el marco de esta operación militar, en coordinación con la Policía, fue desmantelado un laboratorio para la cristalización de clorhidrato de cocaína, compuesto por cuatro estructuras utilizadas para el procesamiento químico.

El operativo se adelantó en zona rural de la vereda La Tigrera, municipio de Puerto Lleras, Meta.

Durante la operación se logró la incautación de: