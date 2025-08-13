Golpe al narcotráfico en el Meta: Fue desmantelado un laboratorio con 450 kilos de cocaína
El operativo se adelantó en zona rural de la vereda La Tigrera, municipio de Puerto Lleras, Meta.
En el marco de esta operación militar, en coordinación con la Policía, fue desmantelado un laboratorio para la cristalización de clorhidrato de cocaína, compuesto por cuatro estructuras utilizadas para el procesamiento químico.
Durante la operación se logró la incautación de:
- 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólido, listo para su distribución.
- 579 galones de cocaína en suspensión.
- 110 kilogramos de pasta base de cocaína sólida.
- Abundantes insumos químicos y elementos empleados para el procesamiento.