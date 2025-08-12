La Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial incautaron 115 kilos de cocaína en el Atlántico

Barranquilla

La Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmaron la incautación de 115 kilos de cocaína, que eran transportados a bordo de una embarcación tripulada por tres personas y que fue interceptada por unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla.

El hallazgo del cargamento se produjo en una operación conjunta, en el desarrollo de labores de control y vigilancia en el mar Caribe.

La nave fue detectada por dos aviones de combate y una aeronave de Aviación Naval, que se encontraban realizando patrullajes aéreos en la región.

Durante la inspección a la embarcación, fueron hallados en su interior 115 paquetes rectangulares que, tras realizarse la Prueba de Identificación Preliminar Homologada -PIPH-, por parte de uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL -DIJIN- de la Policía Nacional, dieron positivo para clorhidrato de cocaína.

En su informe, las autoridades también detallaron que, se incautaron canecas con combustible, equipos de comunicación, dispositivos GPS y dos motores fuera de borda.

El cargamento tendría un costo en el mercado ilegal de 5.5 millones de dólares y junto con los detenidos, el material fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

“Con esta incautación, se evitó que 5.5 millones de dólares ingresaran a las arcas de las organizaciones narcotraficantes y se dejaron de comercializar 287.500 dosis de estupefacientes en las calles del mundo, por lo que su representa una contundente afectación a los grupos criminales al servicio del narcotráfico que delinquen en el Caribe”, indicó la Armada Nacional.