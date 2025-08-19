Corte Suprema inicia trámite para definir extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de La Inmaculada

La W conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzó el trámite de estudio de la solicitud de extradición en contra de Andrés Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda criminal La Inmaculada, peligroso grupo delincuencial que opera en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) y ha expandido su accionar criminal a varios municipios de Risaralda.

El alto tribunal recibió formalmente la solicitud desde el Ministerio de Justicia, y luego de adelantar el proceso de reparto, la ponencia a presentar, sobre si se avala o no la extradición de “Pipe Tuluá” a los Estados Unidos, y la cual será definida por toda la Corte, corresponderá al despacho del magistrado Gerson Chaverra, expresidente del alto tribunal.

Siguientes pasos

Luego del auto de trámite que da inicio al proceso, la Corte oficiará a ‘Pipe Tuluá’ para notificarle el trámite y que presente al abogado que lo representará. Asimismo, se decretarán las pruebas que se harán valer, para luego, decretar alegatos finales y proceder a autorizar o no la extradición del jefe de la banda La Inmaculada.

Cabe recordar que la eventual autorización de la Corte vía concepto positivo a la extradición deja en manos del presidente Petro la última palabra, mientras que si el alto tribunal la niega no podría ser extraditado. Se espera que el proceso de 'Pipe Tuluá’ se defina en un término aproximado de cuatro a cinco meses.

Andrés Felipe Marín “Pipe Tuluá” es pedido en extradición a los Estados Unidos debido a cargos de narcotráfico.