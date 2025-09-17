Colombiana se salvó de caer en red de trata de personas en España por una foto que tomó

Una mujer de 37 años, de nacionalidad colombiana, se salvó de caer en una red de trata de personas en España gracias a una fotografía que tomó al momento de ser raptada.

Los hechos tuvieron lugar en Moratalaz, un barrio ubicado al sureste de Madrid, a donde llegó la víctima que hacía escala de Colombia hacia su destino final en Gran Canarias, donde la esperaba su esposo.

De acuerdo con el informe proporcionado por las autoridades, cuando la mujer llegó a la casa de su prima política en Madrid le ofrecieron una bebida y, posteriormente, perdió el conocimiento.

Posteriormente, la mujer se comunicó con su esposo y le expresó que no sabía dónde se encontraba y que su prima estaba afuera acompañada de dos hombres colombianos que estaban armados. Acto seguido, le envió unas fotografías que había tomado horas antes, cuando fue trasladada en un automóvil de la casa de su prima a otra vivienda.

El encargado de dar parte a las autoridades fue un amigo del esposo de la víctima que vivía en Madrid, quien, con las imágenes y el nombre completo de la prima de la víctima, dio con el lugar donde la mujer se encontraba secuestrada.

Al llegar al domicilio, las autoridades capturaron a la prima de la mujer y a un español de 53 años que presuntamente habría intentado violarla.

