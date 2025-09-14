Video: así fueron algunas protestas en Madrid por las cuales se canceló última etapa de Vuelta a España

Se cancela la última etapa de la Vuelta a España por protestas. Fotos: Getty Images y W Radio.

La Vuelta a España 2025 finalizó este domingo de forma abrupta debido a las manifestaciones propalestinas y en contra de la participación del Israel-Premier Tech en la carrera, que la detuvieron a 54 km de meta, y como consecuencia no hubo podio ni la celebración habitual tras finalizar la carrera, como es tradicional, en Madrid.

A pesar de que no se visualizará como en los últimos años en la Plaza de Cibeles, sí ha habido ganadores de las diferentes clasificaciones, el más destacado el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), ganador de la carrera y por tanto mailot rojo final.

Además, su compatriota Mads Pedersen (Lid-Trek) acabó como maillot verde como ganador de la Regularidad, el australiano Jay Vine (UAE) venció en la Montaña y por tanto terminó con el maillot de lunares azules, el estadounidense Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) ganó la clasificación del Mejor Joven, maillot blanco, y el UAE Emirates se impuso en la clasificación por equipos.

Al ganador Vingegaard le deberían haber acompañado en la celebración en podio final de la carrera el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), segundo y tercero de la general.

