Cancelada etapa final de la Vuelta España por protestas que cortaron el recorrido de los ciclistas

Etapa final de la Vuelta España, cancelada por protestas que cortaron el recorrido de los ciclistas. Foto: Getty Images. / Dario Belingheri

La edición número 80 de la Vuelta a España finalizó este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.

El pelotón transitaba a 56 km de meta cuando un grupo de manifestantes lo detuvo. Instantes después, el grupo reanudó la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de meta y otras calles céntricas, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas encontraron refugio.

Tras las conversaciones con el director de carrera, se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.

Policía llamó al orden

La Policía española cargó contra los manifestantes que habían invadido el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España, en pleno centro de Madrid, lanzando también granadas lacrimógenas, según constataron periodistas de la AFP.

En varios puntos del recorrido previsto de la jornada, sobre todo en la Gran Vía, en pleno corazón turístico de la ciudad, o cerca de la estación de Atocha, manifestantes propalestinos derribaron las barreras instaladas para proteger el paso de los ciclistas.