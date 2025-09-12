Israel mató al menos a 36 palestinos en Gaza desde la madrugada del 12 de septiembre

El Ejército israelí ha matado al menos a 36 palestinos en la Franja de Gaza desde la madrugada del viernes 12 de septiembre, la mayoría en el norte del enclave y en la asediada ciudad de Gaza; urbe que las tropas tienen planeado invadir.

Según datos proporcionados en las morgues, el Hospital Al Shifa, localizado en la ciudad de Gaza, recibió a 27 de los fallecidos; de cuales 14 murieron en un solo ataque aéreo israelí contra una vivienda en la zona de Al Tawam, al norte de la capital, de acuerdo con fuentes médicas.

Además, otras cuatro personas fueron asesinadas en un bombardeo contra la localidad norteña de Yabalia, mientras que cuatro más murieron en ataques contra el asediado barrio de Sheikh Radwan, al norte de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia palestina Wafa.

Dos palestinos más fueron asesinados en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, cuando su tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas fue atacada, y al menos otro gazatí murió por disparos de las tropas mientras esperaba el reparto de comida en Rafah (sur), de acuerdo con esta misma fuente.

El Ejército israelí está intensificando sus ataques contra la ciudad de Gaza desde que en agosto aprobase un plan para invadirla y desplazar de forma forzosa al sur a su millón de habitantes, en una operación que expertos en derechos humanos describen como un posible crimen de guerra.

Relatores de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que han muerto más de 64.700 personas, entre ellas más de 19.000 niños, en menos de dos años.

Además, la Franja se ha vuelto prácticamente inhabitable, debido a la sistemática destrucción israelí de todo tipo de edificios, y el acceso a alimento, gasolina o medicinas continúa siendo muy limitado a consecuencia de las restricciones israelíes a la entrada de suministros.

