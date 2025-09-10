Primer ministro de Israel debe ser “enjuiciado” tras ataque en Doha, afirmó Ejecutivo qatarí

Primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani habla en el Qatar Economic Forum. FOTO: KARIM JAAFAR/AFP vía Getty Images / KARIM JAAFAR

El primer ministro qatarí estimó el miércoles que el dirigente israelí Benjamin Netanyahu debe ser “enjuiciado”, al día siguiente de ataques aéreos en Catar contra dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás.

“Creo que lo que hizo Netanyahu ayer fue matar toda esperanza para los rehenes”, declaró el jeque Abdulrahman al Thani al canal estadounidense CNN.

Añadió que se había reunido con una familia de rehenes la misma mañana del ataque israelí contra dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en Doha.

Qatar, país aliado de Estados Unidos, es un mediador clave en las negociaciones para una tregua en Gaza.

Las familias de los rehenes “confían en esta mediación (para un alto el fuego). Es su única esperanza”, declaró el primer ministro catarí.

Pese a las críticas, Netanyahu advirtió a las autoridades qataríes: “Digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas: deben o bien expulsarlos, o bien llevarlos ante la justicia. Porque si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros”.

Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Catar fue aplazada para el jueves.

