Netanyahu acusó a presidente español de lanzar una “amenaza genocida” contra Israel

Los gobiernos de España e Israel chocan nuevamente por cuenta de las decisiones del jefe de gobierno Pedro Sánchez que buscan responder a los ataques contra los palestinos en Gaza. (Foto: Caracol Radio / Getty )

“El primer ministro español dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’. Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo”, afirmó Netanyahu en su cuenta de la red social X, en referencia a la comparecencia de Sánchez el lunes en la Moncloa.

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo aquí: