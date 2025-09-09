EAU condenó el “cobarde ataque” contra Qatar y acusa a Israel de “escalada irresponsable”

Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó este martes 9 de septiembre el “cobarde ataque israelí” contra Qatar y acusó a Israel de perpetrar una acción que constituye una “escalada irresponsable” que amenaza la seguridad de Oriente Medio, además de una “flagrante violación” de la soberanía catarí.

El ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Abdullah bin Zayed, condenó en un comunicado el “imprudente ataque” israelí, que consideró también una vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que pone en riesgo la estabilidad regional e internacional.

En la nota, expresó su solidaridad con Qatar e insistió “en la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar”, con el objetivo de preservar la seguridad regional y evitar “caminos peligrosos con consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.

Asimismo, instó a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, a “asumir sus responsabilidades legales y morales para disuadir a Israel y detener estos bárbaros ataques israelíes” y prevenir así “repercusiones extremadamente peligrosas”.

El Ejército de Israel lanzó este martes un ataque en Qatar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, acción que se produjo “contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político” de Hamás en Doha, sin identificar quiénes eran.

El Ejército israelí anunció por su parte que se trató de un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás, cuyo buró político tiene su sede en Doha, la capital de Catar, país mediador en la tregua que se discute para Gaza.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los militantes palestinos que fueron atacados, encabezados por Khalil al Hayya, del buró político de la organización, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

