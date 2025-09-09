El líder de la oposición israelí felicita al Ejército por “una operación extraordinaria”

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, felicitó este martes 9 de septiembre al Ejército por “una operación extraordinaria”, tras el ataque contra el liderazgo de Hamás en Doha, la capital de Catar.

“Felicidades a la Fuerza Aérea, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), el Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y todas las fuerzas de seguridad por una operación extraordinaria para frustrar a nuestro enemigo”, escribió Lapid en su cuenta de la red social X.

Lapid es una de las primeras figuras públicas israelíes en comentar el ataque, que según dijo a EFE un oficial israelí tuvo como objetivo a los líderes de Hamás que se refugian en el país árabe, uno de los principales mediadores de la guerra en la Franja de Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha” y que Catar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y la “retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza.

