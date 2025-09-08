España endureció su respuesta a Israel por Gaza tras casi dos años de tensión diplomática

Las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para presionar a Israel por la guerra en Gaza suponen el último paso en el endurecimiento de la postura española respecto a la actuación israelí.

Tras condenar los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023 y proclamar el respeto al derecho de Israel a defenderse, el Gobierno español ha ido elevando el tono de su crítica por las víctimas en la franja de Gaza, hasta llegar a acusar al gobierno de Benjamín Netanyahu de llevar a cabo un genocidio y de intentar exterminar a los palestinos.

23 de noviembre de 2023.- Pedro Sánchez, al frente del Consejo Europeo durante ese semestre, se reúne en Israel con Benjamín Netanyahu ante quien califica de “insoportable” el número de víctimas en Gaza. Tras expresar su solidaridad con Israel asegura no obstante que “la respuesta no debe implicar la muerte de gente inocente en Gaza, incluidos miles de niños”.

Junto al primer ministro belga, Alexander de Croo, acude también a Egipto y desde el paso fronterizo de Rafah -entre Egipto y Gaza- apuesta por la solución de los dos Estados, lo que provoca que el gobierno israelí llame a consultas a su embajadora en España.

16 de mayo 2024.- España deniega el permiso para hacer escala en puerto español al mercante ‘Marianne Danica’, que zarpó de la India con armamento destinado a Israel.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que la política del Gobierno será rechazar cualquier barco que lleve armas a Israel y quiera hacer escala en un puerto español.

22 de mayo 2024.- El presidente del Gobierno anuncia que España reconocerá el Estado de Palestina junto a otros países europeos como Noruega e Irlanda. Israel llama a consultas a sus embajadores en los tres países.

28 de mayo 2024.- España reconoce oficialmente el Estado de Palestina.

13 de septiembre de 2024.- El Gobierno alberga la ‘Reunión de Madrid’ entre el grupo de contacto árabe-islámico sobre Gaza y los países europeos comprometidos con el impulso del reconocimiento de Palestina.

19 de septiembre de 2024.- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, visita Madrid por primera vez desde el reconocimiento de Palestina como Estado en mayo de 2024 por España junto a Irlanda y Noruega. Abbas pidió la celebración de una nueva Conferencia de Paz sobre Oriente Medio.

16 de octubre de 2024.- Pedro Sánchez pide ante los líderes europeos y árabes en Bruselas el cese del envío de armamento a Israel.

7 de noviembre de 2024.- El Gobierno español prohíbe atracar en puertos españoles a embarcaciones que lleven material militar a Israel.

21 de noviembre de 2024.- España se compromete a apoyar con al menos 75 millones de euros a Palestina en los próximos dos años durante la primera reunión intergubernamental bilateral.

24 de abril de 2025.- El Gobierno español rescinde un contrato para comprar munición a la empresa israelí IMI Systems.

25 de mayo de 2025.- El ministro español de Exteriores defiende un “embargo” en la venta de armas a Israel y la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, en la cumbre del Grupo Madrid.

3 de junio de 2025.- El Gobierno español ordena suspender la licencia de una empresa israelí para fabricar en España 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2 destinados a equipar al Ejército de Tierra.

8 de septiembre de 2025.- Sánchez, que califica de “genocidio” y exterminio" la actuación israelí en Gaza, anuncia nuevas medidas contra Israel entre las que incluye avanzar en el embargo de armas y prohibir el paso de aviones y barcos con material de defensa o combustible para las fuerzas armadas israelíes.

Tras la respuesta del gobierno de Netanyahu, acusando de antisemita al gobierno español y prohibiendo la entrada en Israel de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego, España llama a consultas a su embajadora en Tel Aviv.

