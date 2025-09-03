Bélgica sólo reconocerá a Palestina legalmente como Estado cuando Hamás libere a los rehenes

El anunciado reconocimiento de Bélgica a Palestina como Estado se producirá “en dos tiempos”, con un primer gesto “político y simbólico” y un segundo paso “legal” cuando el grupo islamista Hamás libere a los rehenes israelíes que aún retiene, explicó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, el liberal Maxime Prévot.

El primer paso se producirá en forma de adhesión a la Declaración de Nueva York impulsada por Francia y Arabia Saudí durante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York este mes, e irá acompañado de un llamamiento a la coexistencia de Israel y Palestina.

Más adelante, a través de un real decreto, llegará el reconocimiento legal y jurídico, siempre que se cumplan dos condiciones: la exclusión de Hamás de todo proceso y la liberación de todos los rehenes israelíes que mantiene cautivos esa organización, explicó Prévot ante el Parlamento belga.

La falta de acuerdo, alcanzado finalmente en la noche del lunes 1 de septiembre, amenazaba con desestabilizar al Gobierno de coalición que dirige el nacionalista flamenco Bart De Wever.

El pacto incluye también la imposición de sanciones contra Israel, entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves y la declaración de “persona no grata” para “dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás”, según anunció el ministro al dar a conocer el acuerdo.

