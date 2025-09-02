Israel mató a 76 palestinos este 1 de septiembre en Gaza mientras sigue con su plan de ocupación

Israel mató este lunes en la Franja de Gaza a 76 palestinos y causó 280 heridos, según el último balance publicado este martes por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en manos de Hamás, que recoge las víctimas del día anterior.

Doce de los fallecidos perdieron la vida cuando iban a recoger algo de aún insuficiente comida que sigue entrando en la Franja por las restricciones que sigue manteniendo Israel.

Los bombardeos se producen mientras las tropas israelíes prosiguen con el plan de ocupación de la ciudad de Gaza aprobado este verano por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Así, la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí, que este mes de octubre cumple dos años, se eleva a 63.633, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos, según los datos de las autoridades palestinos.

Los equipos de Defensa Civil van recuperando lentamente algunos de estos cuerpos, puesto que no disponen de maquinaria pesada, además de que no tienen acceso a gran parte del enclave que se encuentra bajo órdenes de evacuación o declarado como zona militar.

La cifra de heridos, muchos de los cuales sufren lesiones de por vida y amputaciones, se eleva a 160.941, de acuerdo con la última información facilitada por Sanidad.

