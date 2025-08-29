Israel mató a 40 palestinos en sus ataques contra Gaza desde anoche

Al menos 40 palestinos murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde primera hora de la madrugada del 29 de agosto, dijeron a EFE fuentes de los hospitales del enclave.

Según el recuento, hasta las 11:00 hora local (08.00 GMT) Israel mató a 17 personas en el norte de la Franja, 11 en la zona central y 12 en las localidades del sur gazatí.

Además, según fuentes en el enclave, las fuerzas israelíes están llevando a cabo desde anoche una serie de bombardeos contra la localidad de Deir al Balah y sus alrededores, en el centro del territorio.

Le puede interesar: Israel volvió a bombardear a las afueras de Damasco tras la muerte de seis soldados

Desde hace días, los residentes han visto maquinaria israelí excavando al este de la ciudad, mientras en el norte del enclave el Ejército avanza lentamente hacia el interior de la ciudad de Gaza, cuya conquista ha ordenado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Escuche W Radio en vivo aquí: