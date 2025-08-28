Israel volvió a bombardear a las afueras de Damasco tras la muerte de seis soldados

Israel volvió a bombardear este miércoles 27 de agosto las inmediaciones de la localidad de Al Kiswah, a las afueras de Damasco, después de que la víspera murieran seis soldados sirios en ataques de dron mientras trataban de desactivar dispositivos espías hallados en la misma zona.

“Una aeronave de la ocupación israelí lanzó ataques contra el extrarradio del área de Al Kiswah, en las zonas rurales de Damasco”, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, sin ofrecer detalles sobre el objetivo de la acción ni potenciales víctimas de la misma.

Sin embargo, la televisión estatal Al Ijbariya explicó que el martes el Ejército sirio encontró una serie de aparatos de vigilancia en una montaña de la zona, que fue atacada poco después mientras el personal militar trataba de “lidiar” con ellos y que este miércoles volvió a ser objeto de bombardeos.

El canal, que cita a una fuente “informada”, aseguró que estas acciones israelíes pretendían impedir el acceso al lugar, si bien soldados sirios lograron destruir igualmente parte de los sistemas de intercepción con armas “adecuadas” y recuperar los cuerpos de los fallecidos el martes.

Anteriormente, las autoridades se habían limitado a confirmar el fallecimiento de seis militares en ataques de dron perpetrados el martes por Israel contra Al Kiswah.

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado diciembre, Israel envió a sus tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene algunas posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la “defensa” de la minoría drusa siria.

Ayer martes 26 de agosto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró que permanecerán en territorio sirio para “proteger a las comunidades del Golán y Galilea”, además de a los drusos en el sur de Siria.

