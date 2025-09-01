Israel mató a 98 gazatíes el domingo y sigue bombardeando la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel mató al menos a 98 gazatíes ayer domingo, según datos divulgados hoy por el Ministerio de Sanidad local, y continuó bombardeando la ciudad de Gaza, de donde busca expulsar a un millón de palestinos.

“98 mártires y 404 heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza”, informó este lunes Sanidad, que añadió que ya son más de 63.550 las personas muertas en ataques desde el 7 de octubre de 2023.

La artillería israelí bombardeó también ayer el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, donde las tropas continuaron su incursión e hicieron explotar viviendas con robots, según dijeron a EFE fuentes locales.

Según estas fuentes, el Ejército israelí rodeó la zona de Al Musallaba y la mezquita Ali, mientras en Zeitún seguían bombardeando con cazas y drones cuadricópteros.

Además, el Hospital Naser, en la sureña Jan Yunis, recibió al menos 25 muertos, según datos del propio centro médico, mientras que otros 38 palestinos fueron abatidos por las fuerzas israelíes cuando aguardaban el reparto de comida, según detalló la agencia oficial palestina Wafa.

Le puede interesar: Gobierno decretó prohibición total de exportación de carbón a Israel: “sin excepciones”

El domingo murieron también otros 9 gazatíes, entre ellos 3 niños, debido a la hambruna y la desnutrición provocadas por el bloqueo israelí a la entrada de alimento y suministros al enclave. Según Sanidad, esto elevó a 348 el número total de muertes por esta causa, incluidos 127 niños.

Escuche W Radio en vivo: