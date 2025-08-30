Gobierno decretó prohibición total de exportación de carbón a Israel: “sin excepciones”

Petro asegura que está habilitado para cambiar contratos: “no sale carbón a Israel, es mi orden”. Foto: EFE.

El Gobierno oficializó la entrada en vigencia del decreto que prohíbe totalmente las exportaciones de carbón a Israel de manera “estricta y sin excepciones”, ante la “persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino”.

“Queda estrictamente prohibida la realización de exportaciones de carbón al Estado de Israel bajo cualquier circunstancia. Las autoridades competentes deberán adoptar de manera inmediata y todas las acciones, medidas y procedimientos previstos en la Ley, con el fin de garantizar la efectiva aplicación de esta prohibición, sin excepción alguna”, se lee en el decreto.

El Ministerio de Comercio afirmó que considera que esta restricción contribuye a “prevenir el genocidio del pueblo palestino y evita que los recursos naturales de Colombia aporten a la máquina de guerra del Estado de Israel”.

Hay que recordar que el Gobierno había expedido el Decreto 1047 de 2024, que dispuso restricciones a la exportación a Israel, con excepciones orientadas a garantizar las situaciones jurídicas consolidadas o las expectativas legítimas.

Con este disminuyó en un 39% la exportación de hullas térmicas (carbón).

Pero, para el Gobierno no se ha cumplido plenamente el objetivo de ese decreto, que era evitar el fortalecimiento de las operaciones militares, por lo que persiste el riesgo de que dichas exportaciones puedan contribuir al flujo de recursos estratégicos hacia las fuerzas involucradas en el conflicto.

Por eso, con este nuevo decreto suprimen la excepción de las situaciones jurídicas consolidadas.

Entre tanto, dentro de los principales productos que Colombia exporta a Israel, en primer lugar se encuentra el carbón, por lo que el gremio está preocupado.