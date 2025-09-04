Más de 30 muertos dejan ataques israelíes contra Gaza en lo que va de jueves. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Más de 30 personas murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza en lo que va de jueves, dijeron fuentes médicas a la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

De los muertos, tres fueron abatidos mientras trataban de recibir ayuda humanitaria en la localidad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Otras siete personas, todas miembros de la misma familia, murieron en un bombardeo israelí contra una tienda de campaña en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja.

Según la cadena catarí Al Jazeera, que cita a sus corresponsales sobre el terreno, entre los siete fallecidos había al menos una niña pequeña.

La agencia Wafa registró además otros siete muertos en varios ataques contra la ciudad de Gaza, en el norte, donde se han concentrado estos días el grueso de los ataques israelíes de cara a la anticipada incursión terrestre anunciada por las autoridades israelíes.

Y en Deir al Balah, en el centro del territorio, otro palestino murió por disparos de las fuerzas israelíes, según la agencia.

Al menos 63.746 gazatíes han muerto y más de 161.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la ofensiva, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento de las autoridades sanitarias del enclave, que no diferencia entre civiles y combatientes.

Otros 367 palestinos han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, entre ellos 131 menores, según el Ministerio de Sanidad gazatí. La mayoría se han registrado este verano, después de meses de bloqueo a la entrada de suministros por parte de Israel, que controla todos los accesos a la Franja.

