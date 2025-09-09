Ejército israelí afirma que atacó a líderes de Hamás, tras ruido de explosiones en Doha
El Ejército israelí anunció este martes un “ataque preciso contra el liderazgo senior” del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.
Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, hasta el momento de origen desconocido, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.
Noticia en desarrollo.
