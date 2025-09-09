Expertos de la ONU pidieron a Israel cesar amenazas contra flotilla que lleva ayuda a Gaza

Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos instaron a Israel a cesar todas las amenazas de daño contra la Flotilla Global Sumud y a garantizar que ésta continúe sin obstáculos con su misión de entregar ayuda humanitaria a la población civil en Gaza.

Esta iniciativa -que partió desde España con alimentos, medicinas y leche de fórmula para bebés-, ha denunciado hoy que una de sus principales embarcaciones fue atacada por un dron mientras se encontraba en un puerto de Túnez, aunque ninguno de sus seis tripulantes resultó herido.

En una declaración, más de veinte expertos de la ONU expresaron gran preocupación por la seguridad de los activistas y por el riesgo de acciones ilegales contra ellos por parte de Israel, sobre todo considerando “las amenazas del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir”.

Recordaron que ese ministro supuestamente presentó al gobierno un plan para detener la flotilla, a la que habría descrito como “un intento de apoyar a la organización terrorista Hamás y pisotear la soberanía israelí”.

“Según la información disponible, el plan amenaza a todos los participantes de la flotilla con detención prolongada en las prisiones israelíes de Ketziot y Damon, en condiciones duras normalmente reservadas para prisioneros de seguridad, con la negación de necesidades básicas y de comunicaciones”, señalaron.

“Además, prevé la confiscación y el uso con otros fines de los barcos”, agregaron los relatores, que dijeron que el conjunto de esas medidas contra los defensores de los derechos humanos serían “ilegales”.

