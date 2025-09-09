Secretario de la ONU condena “flagrante violación” de soberanía de Qatar por parte de Israel
“Las partes deben trabajar todas para lograr un alto el fuego permanente, no para destruir” dijo Antonio Guterres
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque de Israel en Catar este martes 9 de septiembre, al calificarlo como una “flagrante violación” de la soberanía de ese emirato.
“Acabamos de enterarnos de los ataques de Israel en Catar, un país que ha jugado un papel muy positivo en busca de un cese el fuego y de la liberación de todos los rehenes. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y de la integridad territorial de Catar”, dijo Guterres a la prensa.
Israel lanzó este martes varios ataques aéreos contra líderes del movimiento palestino Hamás en Catar, informaron las fuerzas armadas israelíes y el gobierno catarí. “Las partes deben trabajar todas para lograr un alto el fuego permanente, no para destruir”, añadió Guterres.
