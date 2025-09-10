Israel mató al menos a 25 personas tras bombardear tiendas al oeste de Gaza

Al menos 25 personas, entre ellas 17 miembros de una misma familia, murieron este miércoles 10 de septiembre en el bombardeo israelí, contra tiendas de campaña al oeste de la ciudad de Gaza (norte), informó a EFE una fuente del Hospital Shifa de la capital de la Franja.

“Un bombardeo impactó contra tiendas de campaña de desplazados, entre ellas las de la familia Junaid, situadas en el área costera de Shalehat en el oeste de la ciudad de Gaza”, aseguró la fuente médica.

Lea también: Israel aseguró que el Gobierno de España se deja influenciar por Hamás

El bombardeo se produjo hacia el medio día, aproximadamente a la misma hora que el Ejército israelí destruía en otro ataque aéreo una torre residencial también en el oeste de la capital.

Antes de su destrucción, las fuerzas armadas emitieron una orden de desalojo a los residentes de la capital dirigida a los alrededores del edificio y también a la zona costera gazatí.

Hasta el momento en torno a 17 de los fallecidos pertenecían a la familia Junaid y uno a la familia Abdullah, mientras que el resto de cadáveres aún no han sido identificados.

Preguntado por EFE sobre el ataque, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado.

También esta mañana ordenó nuevamente el desalojo forzoso de la Ciudad Vieja de la capital y el barrio de Tuffah, asegurando que “permanecer en la zona es extremadamente peligroso” a través de un comunicado publicado en la red social X por su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

Ya el martes las fuerzas armadas llamaron al desplazamiento de toda la población hacia la zona de Mawasi, en el sur, al calificar la capital en su conjunto como una “peligrosa zona de combate” en la que el Ejército actuará “con gran fuerza”.

Más de 64.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.

Escuche W Radio en vivo aquí: