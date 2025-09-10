Chile condenó ataque israelí en Catar: es una “violación inaceptable” de su integridad. Foto: Getty Images.

El Gobierno chileno expresó este martes su “enérgica condena” al ataque de Israel en la capital de Catar, Doha, contra una de las delegaciones que negocian un alto al fuego en Gaza, que calificó como una “violación inaceptable de la integridad territorial de dicho país”.

“Se trata de una acción que pone en riesgo la posibilidad de lograr un alto al fuego humanitario entre las partes y la liberación de los rehenes israelíes”, subrayó.

En la misma línea, el gobierno de país reiteró su llamado para “detener los bombardeos y los desplazamientos forzados en Gaza, que continúa siendo objeto de ataques, mientras se acentúa la crisis humanitaria que vive su población”.

Israel atacó a Catar por primera vez durante esta jornada con el objetivo de asesinar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás, equipo que discutía la última propuesta estadounidense para la tregua en la Franja de Gaza.

Varias explosiones se escucharon en Doha cerca de las 16:00 hora local, donde posteriormente se divisó una columna de humo sobre la ciudad.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Chile se sumó formalmente en septiembre pasado a la acusación de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas que también se encuentra en La Haya.

Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del fallecido Sebastián Piñera.

