Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que “no habrá Estado palestino”
“Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, declaró Benjamin Netanyahu
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves, 11 de septiembre que “no habrá Estado palestino”, durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en Cisjordania ocupada.
“Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, declaró Netanyahu durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles