España convoca a la encargada de negocios de Israel tras el choque con Netanyahu

El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada israelí en España, Dana Erlich, para “rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel”, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu acusó a España de lanzar una “flagrante amenaza genocida contra Israel” y ayer jueves el Gobierno español ya expresó su rechazo a estas manifestaciones mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores, en el que tachó de “falsos y calumniosos” los comentarios y subrayó que “el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina”.

Lea también: El gobierno español sugirió sancionar a Israel como a Rusia en el deporte

El Ejecutivo español recordó una vez más, en un comunicado, que condenó “inmediatamente” el “atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas” y que exigió “desde el primer día la liberación incondicional de todos los rehenes” en poder de este grupo islamista, pero también que, “con la misma determinación”, reclama “el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza”.

La última vez que el Ministerio convocó al encargado de negocios de la Embajada israelí fue el pasado 28 de julio, entonces aún ocupaba este puesto Dan Poraz, a quien sustituyó Dana Erlich, que hasta ese momento era la embajadora de Israel en Irlanda.

Entonces fue para protestar por la detención de dos españoles que viajaban a bordo de la Flotilla de la Libertad, con ayuda humanitaria destinada a Gaza, y que fue abordada por fuerzas israelíes en alta mar con el arresto de sus tripulantes.

Esta nueva citación ha sido cursada a la encargada de negocios de la embajada de Israel porque en España no hay embajador de este país desde mayo de 2024, cuando fue retirado por el Gobierno de Netanyahu tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconocería el Estado de Palestina.

Escuche W Radio en vivo aquí: