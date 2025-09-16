Tres colombianos fueron detenidos en España con un cargamento de drogas que supera los 3.000 kilos

Imagen de referencia de captura. / Sergey Pakulin / EyeEm

El pasado 13 de septiembre, las autoridades españolas detuvieron a tres sospechosos, de nacionalidad colombiana, de custodiar un cargamento de drogas que se precipitó del narcosubmarino donde venía transportado.

La operación fue desarrollada por los agentes de la Policía de A Coruña, en conjunto con agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado

En principio, fueron incautados mil kilos de estupefacientes. Sin embargo, en inspecciones perimetrales desarrolladas por el equipo de investigación, fue localizado un nuevo alijo que elevó a 3.600 kilos la magnitud del decomiso.

Este martes 16 de septiembre, los tres colombianos capturados pasan a disposición del Tribunal de Instancia de Muros.

