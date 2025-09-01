Charles Dupont, representante de Frisby España, denunció supuestas amenazas en su contra en Colombia

Charles Dupont, representante de Frisby España, aseguró que se han presentado amenazas contra su integridad provenientes de Colombia.

Así se dio a conocer por medio de un comunicado compartido por la firma de abogados que representa al empresario francés.

En el texto enfatizan que su representante legal ha recibido amenazas de muerte, hostigamientos contra su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales, incluyendo la divulgación de información privada y la circulación de calificativos falsos que atentan contra su honra e imagen.

Lea también: Frisby España: Entiendo lo que siente Colombia, como si les hubiéramos quitado algo, pero no es así

La firma colombiana de juristas aseguró que interpondrá acciones penales y de protección inmediata en Colombia, para que las supuestas amenazas en contra de Dupont sean investigadas y sancionadas.

Agregan también que ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos sus derechos básicos.

¿Qué responde Frisby Colombia sobre el tema?

El equipo periodístico de W Radio se contactó con los representantes de Frisby Colombia, quienes, de forma textual respondieron:

“Frisby Colombia no se va a pronunciar sobre lo de las acciones legales que tomará Frisby España”.

Este es el comunicado del equipo legal de Charles Dupont: