Raquel Carpe: La creadora española que encontró en Colombia nuevas formas de inspirarse

La creadora de contenido Raquil Carpe contó en Mujeres W cómo comenzó su historia en Colombia, la cual lo hizo en un intercambio universitario en el Hospital Simón Bolívar, lugar donde hizo sus prácticas de enfermería y conoció a la que a día de hoy es su pareja.

Carpe destacó que su pareja siempre quiso irse a vivir a España, pero fue Colombia el lugar donde ella sintió que encajaba del todo.

“Encajé perfecto desde el primer día, me gustó la comida, la cultura y la calidez de la gente”, dijo.

Cuando llegó al país comenzó a crear contenido para redes sociales, donde trata temas como las costumbres, los viajes, la gastronomía y anécdotas de choques culturales. Además, es el espacio en el que su mirada extranjera es la protagonista.

Según ella, su autenticidad es el sello que la diferencia de otros creadores y cree firmemente que lo más valioso de su trabajo es inspirar a otros a conocer el país cafetero.

Si bien reconoció que la enfermería sigue siendo parte de sus planes de vida, hoy se dedica de lleno a la creación de contenido para sus redes, aprendiendo a enfrentar las críticas y la comunidad que la respalda de ellas.

De igual forma, Carpe cree que vivir de las redes sociales es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. “Si haces esto, hazlo con autenticidad y ten siempre un plan B”, aconsejó a los jóvenes.

La española dijo que Colombia no solo le dio familia o amigos, sino también esa posibilidad de crecer en el ámbito profesional y de volver a verse con el gusto que le da compartir sus experiencias de vida. “Aquí encontré un lugar donde puedo ser yo misma y al mismo tiempo inspirar a otros”, concluyó.

