Programa GECCO de España ofrece empleo para colombianos

El programa GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) es una iniciativa española que regula y motiva a la contratación de trabajadores extranjeros, en empleos como la agricultura, empleos temporales y de temporada en el país, con lo cual se fomenta la migración regulada y segura. Este programa es monitoreado por el ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones de España.

Esta orden, permite responder a las demandas del mercado laboral con responsabilidad y previsión, garantizando la mano de obra en sectores esenciales que de la misma manera ofrece oportunidades laborales y de formación a quienes hacen este viaje.

Constituyen una herramienta de crecimiento mutuo, al otorgar medidas de seguridad para los trabajadores como la renovación