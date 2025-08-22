Ingreso Mínimo Garantizado inició pagos de agosto 2025: ¿Cómo saber si es beneficiario? Link oficial

En Bogotá, capital de Colombia, se cuenta con el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP), que es el principal transporte público de la ciudad y en donde se encuentra el reconocido TransMilenio.

Así mismo, hay estrategias que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos capitalinos, como el Ingreso Mínimo Garantizado, que en alianza con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

“La inversión de agosto supera los $49.000 millones, lo que eleva el total ejecutado en 2025 a más de $364.000 millones invertidos en el marco de la política social liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reafirmando el compromiso con el bienestar de las poblaciones más vulnerables de la ciudad”, asegura la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo reclamar el pago de agosto de Ingreso Mínimo Garantizado?

La inversión de agosto supera los $49.000 millones, lo que eleva el total ejecutado en 2025 a más de $364.000 millones invertidos en el marco de la política social liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reafirmando el compromiso con el bienestar de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y Dale.

En el caso de las transferencias por giro, las personas beneficiarias deben estar atentas al mensaje de texto con la notificación y acercarse a los puntos habilitados para realizar el retiro.

¿Cómo saber si es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para saber si usted es uno de los beneficiarios de IMG siga estos pasos.

Ingrese al siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/ Diríjase a la parte inferior de la página. Allí encontrará formulario que puede usar para realizar la consulta. Complete la información solicitada con sus datos personales. La página le notificará si hace parte de los beneficiarios del programa.

¿Quiénes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

Personas:

Con discapacidad: A, B, C1 - C9. (No condicionada)

A, B, C1 - C9. (No condicionada) Personas mayores: A, B, C1. (No condicionada)

A, B, C1. (No condicionada) Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva: A, B, C1 - C9. Condicionada a formación, acompañamiento sicosocial e intermediación laboral.

Hogares:

Hogares en pobreza extrema: No están cubiertos por la nación: A. (No condicionada).

No están cubiertos por la nación: A. (No condicionada). Hogares con niños, niñas y adolescentes: A y B. Condicionada a control de talla y peso junto con asistencia al colegio.

¿Cuánto paga el Ingreso Mínimo Garantizado?

Según la Alcaldía de Bogotá, el nuevo IMG distribuye pagos de transferencias monetarias a diferentes grupos poblacionales de la siguiente manera: