¿Cuánto gana una persona en Canadá al mes? Salario mínimo 2025 en pesos colombianos

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es el monto más bajo que un empleador le debe pagar a sus empleados, dicha cantidad de dinero no puede ser disminuida en ningún caso.

El objetivo de establecer un salario mínimo por parte de un estado o nación es proteger los derechos laborales de un empleado y así evitar pagos demasiado bajos.

Como se mencionó, el salario mínimo comúnmente se establece por parte del gobierno central de cada país y se modifica año tras año, ajustándose así, al IPC e inflación de cada nación.

¿Cuál es el salario mínimo en Canadá?

Canadá, ubicado en Norteamérica, es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. Además, posee el mejor tren del planeta con un viaje de hasta nueve días.

Si del salario mínimo hablamos, a diferencia de como se realiza en Colombia, en el país de la hoja de arce, el salario no es el mismo para todo el territorio, sino que cada provincia tiene su propia tarifa, la cual se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor y el costo de vida regional.

En cambio, si existe un salario mínimo para trabajadores en sectores regulados por el gobierno federal como los bancos, transporte o servicios postales.

De acuerdo al portal ‘Elige Canadá’, el salario mínimo federal es de $17.75 dólares canadienses la hora, vigente desde abril de 2025, equivalente a $49.700 pesos colombianos, mientras que el promedio nacional, a día de hoy, es de 18.50 por hora, lo que serían $53.874 pesos colombianos.

En cuanto a las provincias, este es el salario mínimo de las más conocidas internacionalmente:

Ontario: $2752 dólares canadienses

Vancouver: $2856 dólares canadienses

Quebec: $2576 dólares canadienses

Asumiendo que un trabajador realiza una jornada laboral de ocho horas diarias, estaría ganando 296.00 dólares canadienses, los cuales convirtiéndolos en pesos colombianos son alrededor de $858.356 pesos.

