¿Cómo calcular el pago de sus vacaciones en Colombia? Esta es la fórmula

Las vacaciones laborales son un derecho fundamental para los trabajadores en Colombia, quienes gozan de 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año trabajados, según estipula el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1990.

Las vacaciones deben pagarse al cálculo, incluso si corresponden a un período del año incompleto o a un salario que no sea fijo.

Según explica Buk, software de recursos humanos que centraliza procesos como nómina, clima laboral y selección, la fórmula para calcular el pago de vacaciones es la siguiente:

Salario mensual básico x Días trabajados ÷ 720

Este divisor, 720, representa el doble de los 360 días laborales que un año tiene normalmente, permitiendo calcular la remuneración correspondiente a 15 días de descanso.

Ejemplos para calcular

Si su salario es de $1.000.000 mensuales y trabaja un año completo (360 días):

$1.000.000 x 360 ÷ 720 = $500.000

Recibirá en sus vacaciones un valor equivalente a medio salario.

Si tienes un contrato por seis meses y ganas $1.200.000:

$1.200.000 x 180 ÷ 720 = $300.000

Esto corresponde a las vacaciones proporcionales por el tiempo trabajado.

¿Qué salario se toma en cuenta?

El cálculo debe hacerse sobre el salario mensual básico, sin tener en cuenta pagos como horas extra, transporte o recargos dominicales, pero sí puede incluir recargos nocturnos o festivos, si estos forman parte del salario original.

En los casos en que el salario es variable (comisiones, bonificaciones, etc.), se debe usar el promedio de ingresos del último año como salario para usar en el cálculo.

Cabe aclarar que si el trabajador tuvo licencias no remuneradas o ausencias injustificadas, esos días se deben restar del total laborado. El cálculo se hace solo sobre los días efectivos trabajados

Vacaciones que se compensan o acumulan

Las vacaciones pueden acumularse hasta por dos años consecutivos (30 días hábiles como máximo) y deben pagarse según el salario vigente al momento de disfrutarlas.

Si el trabajador no desea tomar todas las vacaciones, puede compensarlas parcialmente en dinero. La ley lo permite siempre que exista un acuerdo escrito, pero solo se pueden compensar hasta la mitad del periodo legal (7,5 días).

Cabe recordar que en caso de incapacidad médica durante el descanso, el periodo vacacional se suspende. El empleado debe retomar y completar la totalidad de los días de vacaciones una vez se recupere.

Este cálculo busca equilibrar el descanso del trabajador con una remuneración justa, y está respaldado por el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia laboral vigente hasta el día de hoy.

¿Qué hacer si la empresa no cumple con el pago?

En caso de que la empresa no cumpla con el pago de las vacaciones, el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo para interponer una queja formal. También puede presentar una reclamación directamente ante su empleador por escrito, exigiendo el pago del beneficio adeudado.

Si la situación persiste, el empleado tiene derecho a iniciar un proceso jurídico por incumplimiento laboral, respaldado por el Código Sustantivo del Trabajo, que establece sanciones para las empresas que vulneren este derecho.

