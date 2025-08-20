Supertiendas Olímpica se pronuncia a nuevos hallazgos de MinTrabajo: “damos empleo de calidad”

Luego de los nuevos hallazgos del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones laborales de los empleados, Supertiendas Olímpica afirmó que desde hace 72 años están comprometidos con el empleo digno, el respeto a la ley, la transparencia, el fomento de los valores y el bienestar de las familias colombianas.

En un comunicado, los supermercados señalaron que brindan a sus colaboradores “oportunidades constantes de empleo de calidad, con programas estructurados de salud y seguridad en el trabajo”.

Asimismo, la compañía afirmó que todos sus colaboradores tienen contrato laboral en concordancia con las reglamentaciones vigentes y que pagan el 100 % de las horas extras de acuerdo con lo establecido en las disposiciones laborales.

En cuanto al horario laboral, señaló que “implementó la reducción de la jornada laboral conforme lo estipulado en la Ley 2101 de 2021, y hoy todos los trabajadores laboran 43.5 horas semanales, por debajo del tope máximo semanal de 44 horas”.

Finalmente, aseguró que desconocen la existencia de querellas interpuestas por alguno de nuestros trabajadores, pero que siguen abiertos a colaborar con este Ministerio, que les ha hecho diversas visitas en las últimas semanas.