MinTrabajo declinó su participación en congreso de la Andi por solidaridad con el presidente Petro

El jefe de la cartera de trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que no asistirá al décimo Congreso Empresarial Colombiano, debido a que el jefe de Estado no fue invitado.

Argumentando un gesto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló, a través de un comunicado de prensa, que no participará en la décima versión del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi que inició en Cartagena y culminará el próximo viernes 15 de agosto.

El comunicado emitido por el ministerio expresa: “como un acto mínimo en la unidad de nuestro Gobierno, si el jefe de Estado, Gustavo Petro, no fue invitado, tampoco es dable mi asistencia como titular de la cartera laboral”.

Agregando que no entiende la razón de no invitar al presidente Petro a este espacio de discusión y concertación, “es incomprensible la exclusión del presidente de la República en un espacio que por su naturaleza debería promover el diálogo tripartito, el Gobierno Nacional insiste en que su compromiso con el diálogo permanece inquebrantable y siempre estará dispuesto a facilitar canales de entendimiento en el mundo laboral”.