MinTrabajo Antonio Sanguino sí irá juicio por ‘carrusel de la contratación’
El jefe de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, llegará a fase de juicio por su presunta influencia en la asignación de un contrato de obra a cambio de un soborno del 10%.
La W conoció en primicia que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, finalmente sí irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con el ‘carrusel de la Contratación’ de Bogotá.
La Sala de Primera Instancia negó la prescripción de los hechos presuntamente ocurridos en 2009, donde Sanguino habría influido en asignar a dedo la construcción del nuevo Hospital de Usme a cambio de una coima del 10% por parte de uno de los contratistas condenados.
Noticia en desarrollo...
