MinTrabajo impuso multa de más de $1.000 millones a empresa Charry Trading S.A.S.

De acuerdo con la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, la empresa Charry Trading, involucrada en un escándalo de maltrato laboral y que fue denunciada por sus propios trabajadores en septiembre de 2023, deberá pagar una multa superior a los 1.000 millones de pesos.

La resolución sancionatoria del Ministerio del Trabajo señaló que la empresa deberá pagar 508.288.000 millones de pesos por violar derechos constitucionales y acuerdos internacionales en contra de la violencia a la mujer.

Añade que también deberá pagar otros 254.000.000 de pesos por “ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad”. Y 254.000.000 de pesos más por vulnerar el Código Sustantivo del Trabajo en “guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos”.

La sanción se emite luego de que esta investigación fuera archivada y posteriormente reabierta por el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía.

