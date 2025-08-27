El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles se firmará nuevo contrato entre Thomas Greg y Cancillería que garantizará pasaportes

W Radio conoció que este miércoles, 27 de agosto, se firmará el nuevo contrato entre el consorcio que integra Thomas Greg & Sons y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esta manera, se extenderá hasta el 30 de abril de 2026 el contrato que garantizará la expedición de pasaportes colombianos.

Play/Pause Este miércoles se firmará nuevo contrato entre Thomas Greg y Cancillería que garantizará pasaportes 00:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo se dio este nuevo contrato entre Thomas Greg y la Cancillería?

Esto se da casi una semana después de que la Cancillería diera a conocer una resolución con la que declaraba la urgencia manifiesta para asegurar la continuidad en el proceso de expedición de pasaportes.

Así las cosas, Thomas Greg & Sons continuará a cargo del servicio durante los próximos ocho meses mientras se implementa el nuevo modelo del Gobierno Nacional.

“La urgencia manifiesta desde el once (11) de agosto de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 2026, para adelantar la contratación directa del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como del servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste”, se leía en la resolución.

Escuche W radio en vivo: