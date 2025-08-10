¿Cuántos días de hospitalización cubre la EPS y qué servicios incluye? Ministerio de Salud explica

Mediante la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, se reglamentó todo lo relacionado con la Seguridad Social Integral, así como el sistema de salud colombiano, donde se introdujeron dos términos que a día de hoy siguen ocasionando confusión en cientos de ciudadanos, se trata de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), cada una con diferencias muy marcadas y características únicas.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el país hay 29 EPS reguladas por dicha entidad, esto a corte de 2023; por su parte, en el momento operan más de 8.000 IPS de diferente nivel de complejidad que prestan sus servicios de salud a los colombianos y extranjeros residentes; asimismo, entre ellas se encuentran vinculados los hospitales, clínicas, entre otros centros de salud públicos o privados.

¿La EPS me cubre la hospitalización?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en el Plan Obligatorio de Salud (POS) sí se encuentra incluida la atención con internación u hospitalización del paciente en habitación compartida, a menos que el médico tratante solicite habitación individual.

¿Cubre hospitalizaciones en unidades especiales?

En caso de ser requeridas, el POS cubre la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos, intermedios y de quemados.

¿Cuántos días de hospitalización cubre?

Según lo mencionado en el portal web del Ministerio de Salud, los afiliados tienen el derecho a recibir la atención todos los días que sean necesarios y que haya establecido el médico que lo atiende.

¿Qué servicios incluye la hospitalización?

Los servicios incluidos en la hospitalización están demarcados en la Resolución 2300 del 2014: