En Manizales, extienden un mes más la alerta hospitalaria por colapso en las unidades de urgencias

Manizales

Por un mes más se extiende la alerta hospitalaria en Manizales, el colapso de las nueve unidades de urgencias se está presentando, especialmente, en horas de la noche. La saturación del sistema, según las autoridades, se da por la falta de entrega de medicamentos y por la suspensión de los servicios por falta de pago de las EPS.

Carlos Humberto Orozco, secretario (E) de Salud de Manizales, explicó que esta declaratoria ha servido para trasladar de manera más efectiva a los pacientes entre IPS, sin embargo, reconoció que la capacidad del sistema de salud está desbordada. Según Orozco, las nueve unidades de urgencia en Manizales están colapsadas especialmente en horas de la noche y los días lunes.

“El ejercicio se convierte en que en la noche se congestiona, todo el mediodía, hasta el mediodía, el ejercicio tiene que tratar de disminuir la ocupación que en la mayoría estamos hablando de que se satura completamente la oportunidad de servicio”, dijo Orozco

El Secretario (E) de Salud explicó que las razones son estructurales y lamentó que aún no se defina las acciones concretas para que las EPS paguen de manera efectiva por sus servicios

En promedio las unidades de urgencia han tenido ocupaciones de hasta el 200 % de sus capacidades.