Colombianos son la principal nacionalidad migrante en España, dice Instituto Nacional de Estadística
El total de habitantes de España, que batió récord histórico, llegó a 49,3 millones por la oleada de personas que llegan desde Latinoamérica.
De acuerdo con un documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a este país durante el segundo trimestre de 2025 fueron las siguientes:
- Colombiana, con 36.100 llegadas
- Marroquí, con 25.000 llegadas
- Venezolana, con 21.600 llegadas
Por otra parte, las ciudades donde se registra el mayor número de nuevos habitantes en los últimos 12 meses son Valencia, Cataluña y Madrid.
Lea también:
Otro de los aspectos que llaman la atención en el informe del INE es que los colombianos también son quienes encabezan la lista de emigrantes, con 9.800 salidas.
Con respecto a este tema, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que su país necesita inmigrantes para mantener el ritmo de crecimiento. Además, destacó que su Gobierno apuesta por una migración ordenada, legal y respetuosa con los derechos de los inmigrantes.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles