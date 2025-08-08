Colombianos son la principal nacionalidad migrante en España, dice Instituto Nacional de Estadística

De acuerdo con un documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a este país durante el segundo trimestre de 2025 fueron las siguientes:

Colombiana, con 36.100 llegadas Marroquí, con 25.000 llegadas Venezolana, con 21.600 llegadas

Por otra parte, las ciudades donde se registra el mayor número de nuevos habitantes en los últimos 12 meses son Valencia, Cataluña y Madrid.

Otro de los aspectos que llaman la atención en el informe del INE es que los colombianos también son quienes encabezan la lista de emigrantes, con 9.800 salidas.

Con respecto a este tema, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que su país necesita inmigrantes para mantener el ritmo de crecimiento. Además, destacó que su Gobierno apuesta por una migración ordenada, legal y respetuosa con los derechos de los inmigrantes.

