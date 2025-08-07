ONG españolas avisaron que solo alto el fuego total puede aliviar catástrofe humanitaria de Gaza

Palestinos desplazados en Rafah esperando a recibir ayuda humanitaria por parte de... FOTO: AFP via Getty Images / -

Las ONG integradas en el Comité de Emergencia Español y que operan en Gaza y Cisjordania han advertido de que solo un alto el fuego que permita el acceso total para repartir la ayuda humanitaria masivamente, “puede aliviar” la crítica situación en la que sobreviven más de dos millones de personas.

Según estas organizaciones (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision), la situación en la región es catastrófica.

De hecho, se hacen eco en un comunicado de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), el organismo que analiza el hambre a nivel mundial, en el que avisa de que “el peor escenario de hambruna en Gaza ya se está gestando”.

Pese a las dificultades para trabajar sobre el terreno, estas organizaciones continúan desarrollando su labor, atendiendo, por ejemplo, a menores con desnutrición aguda, poniendo en marcha espacios temporales de aprendizaje para niños y adolescentes o prestando asistencia vital a la devastación “casi total” del sistema sanitario entre otras muchas actuaciones.

Por primera vez, organizaciones civiles israelíes -B’Tselem y Physicians for Human Rights Israel (PHRI)-, se han sumado a ONG Internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que denuncian que Israel está cometiendo un genocidio o “actos genocidas” en Gaza, mientras que Sudáfrica acusó al país en diciembre de 2023 de cometer un genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un caso que sigue en curso.

