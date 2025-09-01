Colombia es el país latinoamericano con mayor cantidad de estudiantes en España

De acuerdo con las cifras del Gobierno de España, el sistema educativo español cuenta con 1′125.860 alumnos, lo que representa un 30% más que hace 5 años.

Por países, el alumnado más numeroso corresponde a Marruecos con 196.782 estudiantes, seguido por Colombia con 112.467.

El tercer puesto lo ocupa Rumanía con 96.944, seguido por Venezuela con 75.383.

En quinto lugar, se ubica Perú con 56.835.

El alumnado extranjero en España representa el 12,9% de la población académica total.