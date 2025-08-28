Internacional

Tres colombianos fueron detenidos en España por pelea con cuchillos y barras de hierro

Según los primeros informes de las autoridades, la refriega se originó porque una de las personas implicadas intentó agredir con un cuchillo a la novia de uno de los colombianos.

Foto: Policía Municipal de Madrid

Foto: Policía Municipal de Madrid

Yuliana Botero

La Policía Nacional de España detuvo a tres colombianos tras una riña que tuvo lugar en la Plaza Santa Ana, ubicada en el centro de Madrid.

Según los primeros informes de las autoridades, la refriega se originó porque una de las personas implicadas intentó agredir con un cuchillo a la novia de uno de los colombianos.

Lea también:

Ante la amenaza a su pareja, el hombre de nacionalidad colombiana utilizó una barra de hierro con el objetivo de defenderla, lo que desencadenó una escalada de violencia a la que se fueron uniendo más personas.

Las investigaciones apuntan a que no se trata de un hecho aislado, pues semanas atrás el hombre confesó que había sostenido un enfrentamiento con las mismas personas.

Le puede interesar: Encuentran a un colombiano muerto en un lago en España

De acuerdo con la legislatura española, los implicados pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad