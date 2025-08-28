Tres colombianos fueron detenidos en España por pelea con cuchillos y barras de hierro

La Policía Nacional de España detuvo a tres colombianos tras una riña que tuvo lugar en la Plaza Santa Ana, ubicada en el centro de Madrid.

Según los primeros informes de las autoridades, la refriega se originó porque una de las personas implicadas intentó agredir con un cuchillo a la novia de uno de los colombianos.

Ante la amenaza a su pareja, el hombre de nacionalidad colombiana utilizó una barra de hierro con el objetivo de defenderla, lo que desencadenó una escalada de violencia a la que se fueron uniendo más personas.

Las investigaciones apuntan a que no se trata de un hecho aislado, pues semanas atrás el hombre confesó que había sostenido un enfrentamiento con las mismas personas.

Le puede interesar: Encuentran a un colombiano muerto en un lago en España

De acuerdo con la legislatura española, los implicados pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años.

Escuche W Radio en vivo: