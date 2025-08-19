Encuentran a un colombiano muerto en un lago en España. Foto: AFP.

Tras la llamada de alerta, se activó un dispositivo de emergencia con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) que se trasladó al lugar de los hechos para intentar localizarlo; un día después, se confirmó el deceso del colombiano, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

El hombre de 34 años había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado domingo.

Según el informe de las autoridades, fue visto por última vez en el paraje de Los Lagos del Serrano, en Sevilla, al sur de España, donde disfrutaba de un día de ocio.

