Colombianos protagonizaron riñas con puñales en España: ¿qué pasó?

El último caso se registró en Mallorca, en donde un hombre de 34 años apuñaló a un Guardia Civil que lo interceptó en un control de alcoholemia.

Cuando el policía local le pidió que firmara el acta de propuesta de sanción, el hombre intentó apuñalarlo en el cuello, pero el agente se protegió y tras un forcejeo, acabó recibiendo la puñalada en el brazo.

El atacante ha sido enviado a prisión provisional sin fianza, acusado de tentativa de homicidio.

Días antes, un caso similar se registró a las afueras de una discoteca en el centro de Madrid, en donde otro colombiano apuñaló a un hombre en el torso y en la pierna.

El detenido, de 31 años, pasó a los calabozos de la comisaría de Centro, mientras que la víctima se recupera en un centro de salud