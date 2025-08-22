Policías colombianos refuerzan la seguridad en España

La iniciativa hace parte del Plan de Turismo Seguro impulsado por el Ministerio de Interior que busca incrementar la protección en zonas turísticas y ofrecer un entorno más seguro a los visitantes.

De acuerdo con la información de la Guardia Civil, además de la dupla de colombianos, también se encuentran en España un agente de la Armada de Carabinieros (Italia), otro de la Guarda Nacional Republicana de Portugal y otro de la Gendarmería Nacional de Francia.

Le puede interesar: ONG lanza alerta a mujeres colombianas migrantes: “Duden de trabajos que les ofrecen mucho por poco”

Es la primera vez en toda la historia que agentes de la Policía de Turismo de Colombia participan en estos dispositivos de seguridad ciudadana, cuyo objetivo es acompañar a los en sus travesías a las personas que hacen el Camino de Santiago.

Escuche W Radio en vivo: